Qual è lo stato di salute della professione in Ticino?«Possiamo dire, per usare una metafora medica, che abbiamo la febbre a quaranta. La pressione a cui è sottoposta la professione non tende a diminuire per via della cosiddetta razionalità economica».

Ovvero?«Da una parte dobbiamo essere produttivi e garantire delle cure di qualità, dall’altra dobbiamo contenere i costi della salute...