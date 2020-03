«Visto il continuo aggravarsi della situazione sanitaria causata dall’epidemia COVID-19 il Consiglio di Stato ticinese ha deciso di varare misure supplementari che prevedono il blocco di cantieri e attività produttive non necessarie o urgenti. Queste misure, sicuramente dolorose per l’economia ticinese e svizzera, sono però indispensabili per rallentare il diffondersi della malattia e evitare il collasso del sistema sanitario con conseguenze gravissime per tutti». Queste le parole di 69 tra medici e ricercatori ticinesi che hanno deciso di schierarsi con il Consiglio di Stato, dopo che ieri Berna ha giudicato le misure decise dal Ticino non conformi alla diritto superiore.