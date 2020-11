Rina, 93 anni, sembrava più preoccupata per il personale di cura che per se stessa. «Hanno fatto di tutto per aiutarci, fisicamente e psicologicamente, ben sapendo che rischiavano di prendere la malattia e di portarla a casa, tra la loro famiglia». Rina è uno degli ospiti della casa anziani Parco San Rocco che ha accettato di incontrarci. In un locale protetto, tenendo le distanze e con mascherina e grembiule, volevamo capire come stanno vivendo queste settimane d’incertezza, con il virus che ha ripreso vigore ed è tornato a mietere vittime. Abbiamo parlato con Rina, con Virginia (87 anni) e con Giovanni (85).

Con John Gaffuri e Matteo Orefice, rispettivamente direttore e responsabile riabilitazione e attivazione della struttura, volevamo approfondire uno dei temi più importanti del momento....