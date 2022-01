Nelle ultime settimane sono aumentati sensibilmente i casi di Covid a causa della variante sudafricana. Una situazione che sta costringendo i vari Governi, ovviamente anche il Consiglio Federale, a prendere le necessarie contromisure, a partire dalla campagna per la terza dose di vaccinazione. Una campagna tuttavia criticata da molte persone, che per diverse ragioni ritengono non necessario sottoporsi al vaccino. Proprio a queste persone Marco, un residente in Ticino, vuole parlare. La pandemia ha infatti messo a dura prova il 49.enne, dirigente in una compagnia petrolifera, il quale ha perso molti parenti e ha dovuto confrontarsi, non solo fisicamente ma anche psicologicamente, con le conseguenze del virus.