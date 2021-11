«Togli dottore, sono soltanto Giorgio Merlani». In piedi, davanti al grande schermo sul quale scorrono le paure e le ansie di molti ticinesi, il medico cantonale frantuma una delle tante barriere che in questo momento non aiutano. Quella della formalità. L’etichetta della convenzione.

Sta dialogando con i cittadini su WhatsApp. Deve convincere i più riottosi, gli incerti, i confusi, a vaccinarsi contro il COVID. Ha capito subito che servono parole semplici, vere. Non formule. Né tantomeno titoli. Nelle sale fredde e impersonali della centrale cantonale d’allarme - un grumo di edifici tanto austeri quanto essenziali - Merlani e il suo gruppo danno vita a un esperimento mai tentato prima: stare in chat per un paio d’ore a discutere di pandemia. E di vaccini.

Timori dissolti Il timore di dover...