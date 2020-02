In Svizzera nel 2018 le persone che non hanno pagato i premi di cassa malati hanno raggiunto la nuova cifra record di 166.327. Un numero in netta crescita negli ultimi anni: nel 2012 i cosiddetti morosi su scala nazionale erano infatti «solo» 80.000. Ma sul fronte ticinese, dalla cifre aggiornate al 2019 fornite al Corriere del Ticino dal Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) emerge un primo dato positivo. Dal 2014 al 2018, in soli quattro anni, il numero di morosi nel nostro cantone è infatti salito da 8.002 persone a 22.601. Ma per la prima volta, tra il 2018 e il 2019, il numero di persone che non pagano i premi di cassa malati è infatti sceso di 1.911 unità, attestandosi a 20.690 persone. Un dato che si riflette nei casi di assicurati poi sospesi che sono passati da 1.659 nel 2014 a 4.225 nel 2018, e poi scesi lo scorso anno a 4.116.

Sul fronte federale

Detto del pacchetto sociale, il direttore del DSS annuncia anche due interventi a livello nazionale che lui stesso ha portato alla Conferenza dei cantoni latini per la socialità e la sanità, che chiedono un «cambio di paradigma» dell’articolo 64 della Lamal dedicato proprio ai morosi. Nel dettaglio, ci spiega De Rosa, «una delle proposte vuole intervenire sul pagamento obbligatorio da parte dei Cantoni agli assicuratori dell’85% degli attestati di carenza beni. In sintesi con la modifica chiediamo che questa responsabilità sia assunta dalla Confederazione, e non più dai Cantoni. Anche perché, visto il numero elevato di morosi, si tratta di un problema di salute pubblica poiché molte persone non si fanno più curare. Concretamente, permetterebbe al Ticino di risparmiare 20 milioni che potremmo poi destinare alla riduzione dei premi di cassa malati». Alla prossima Conferenza dei cantoni latini, annuncia inoltre De Rosa, «porterò anche un’altra proposta per affrontare il grande problema dei morosi minorenni, che oggi quando raggiungono la maggiore età si trovano con un debito pregresso enorme perché i genitori non pagavano i premi di cassa malati. Chiederò un’ulteriore modifica dell’articolo 64 per far sì che tutti i debiti pregressi dei minorenni restino a carico unicamente dei genitori». Infine, riguardo alle critiche sulle cosiddette «blacklist», De Rosa afferma di «rimanere prudente sul tema». Ad ogni modo precisa che «il modello ticinese, con i suoi correttivi, ha portato anche risultati positivi. Ma faremo comunque delle verifiche per approfondire il tema e siamo già in contatto con la SUPSI per aggiornare l’identikit dell’assicurato moroso: uno studio che risale al 2016 e che va aggiornato per conoscere i percorsi personali di queste persone, e poi prendere i correttivi per migliorare l’efficacia di questo strumento».