Il Servizio cantonale di Pediatria di base e specialistica sta vivendo settimane molto intense. Non solo dall’arrivo del coronavirus in Ticino: il personale, infatti, sta lavorando duramente per organizzare e coordinare le strutture in vista del possibile arrivo dell’epidemia. Finora, dai dati emersi, i bambini sembrano i meno toccati dal COVID-19. Ma non per questo bisogna sottovalutare questa particolare fascia della popolazione, in particolare per la sua natura aggregativa e «intima». «I bambini possono presentare sintomi banali, leggeri, ma dietro si può celare il coronavirus», mette in guardia la dottoressa Lisa Kottanattu, specialista di Pediatria e Malattie Infettive, medico caposervizio all’Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana. «Lo ha descritto molto bene il medico cantonale...