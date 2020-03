Gli occhi di un intero continente sono sulla Lombardia. Gli occhi e, in qualche caso, le occhiatacce. È lì d’altronde che si annida quello che viene definito come il focolaio d’Europa. Gli stessi casi di contagio registrati in Svizzera hanno tutti, o quasi, a che fare con la Lombardia, con Milano e dintorni insomma. Ne abbiamo parlato con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, raggiunto telefonicamente.

Presidente, come si vive questa situazione di «isolamento»?

«La si può vivere in un modo soltanto, con grande consapevolezza, con la consapevolezza cioè di vivere una situazione difficile. Essere consci di questa condizione è essenziale per saperla poi gestire. Ma è importante che tutti facciano la loro parte, da un lato senza panico, ma dall’altro evitando di incappare in imprudenze».

Cos’è andato storto, perché proprio la Lombardia?

«Perché da qui è partito qualcuno, che poi qui ha riportato l’infezione, giunta proprio in questa parte del Paese. Il fatto è che questa infezione è rimasta troppo a lunga coperta. Nessuno insomma se n’era accorto, ma era già tra noi. Il paziente uno poi, dal canto suo, essendo una persona attiva, amante dello sport e della vita vissuta tra la gente, ha avuto tanti contatti. Ed è partito il primo focolaio, diffusosi in tutta la Lombardia. Chi sia stato il paziente zero, intanto, nessuno lo sa. Lo si cerca ancora, certo, ma più il tempo passa e meno diventa importante trovarlo».

Al netto della ricerca del paziente zero, la situazione è comunque sotto controllo o è ormai sfuggita alle autorità?

«Per ora la nostra struttura sanitaria sta reggendo alla situazione, che quindi possiamo definire sotto controllo. Per ora siamo stati in grado di gestire tutto in maniera direi eccellente. È un periodo, questo è innegabile, che richiede il massimo impegno del nostro personale sanitario, sottoposto a una turnistica impossibile, a cui può reggere soltanto appoggiandosi sul proprio amore per la professione e per i pazienti».

Ma quanto potrà reggere ancora la rete sanitaria lombarda, sottoposta a una simile pressione? Quanto è distante il limite?

«Non lo sappiamo. Non sappiamo quanto durerà questo momento. Il problema è che il 10-12% dei pazienti ricoverati per la malattia da coronavirus vengono curati in terapia intensiva. E questo sì rappresenta un’enorme pressione, anche perché se il numero dovesse ulteriormente aumentare dovremmo cercare di avere o di predisporre più posti letto di terapia intensiva».

La frontiera con la Svizzera resta aperta, ma molte aziende ticinesi chiedono ai propri dipendenti frontalieri di lavorare da casa e rimanere in quarantena. Come legge questa situazione dall’altra parte del confine?

«La vedo come una situazione poco reale. Certo, per fermare il contagio bisogna cercare di evitare le situazioni più pericolose e rischiose, ma questa non mi sembra tale. Penso piuttosto a concerti o eventi. Ecco, eviterei quel tipo di occasioni, ma non di uscire al ristorante o di andare al cinema. Ripeto: no al panico, no alle imprudenze. Perché altrimenti cosa dovremmo fare? Chiudere mezzo mondo in casa? Più nel dettaglio, del tema del frontalierato non mi sono occupato in prima persona, in questo caso, visto che sono concentrato piuttosto sull’aspetto sanitario. I nostri frontalieri comunque non rappresentano un pericolo. Le province di Varese e Como poi sono tra le meno toccate dall’epidemia. A Varese ci sono due casi nella parte bassa, a Como non ce ne sono. Mi sembra che siano misure equivalenti a un fasciarsi la testa prima di essersela rotta».

©CdT.ch - Riproduzione riservata