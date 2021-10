È il 26 ottobre. Il 299. giorno del 2021. Mancano 67 giorni alla fine dell’anno. E in Svizzera ci sono già stati 25 femminicidi e 9 tentati femminicidi. Nelle ultime due settimane sono state uccise due 30.enni, una a Zurigo dal marito 46.enne, l’altra da un 27.enne a Netstal (Glarona). Un 53.enne a Vandoeuvres è stato arrestato per avere sparato alla moglie, 58 anni. A Solduno, giovedì 21 ottobre, un 20.enne ha sparato all’ex fidanzata di due anni più grande. Lei, fortunatamente, è sopravvissuta. «Dramma, dolore e preoccupazione», come titolava l’editoriale del direttore del CdT sul domenicale. Sono numeri da capogiro. Che mostrano un’immagine diversa della bella Svizzera. Nel nostro Paese una donna viene uccisa ogni due settimane dal marito, dal partner, dall’ex partner, dal fratello, dal...