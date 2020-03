In relazione alla diffusione del coronavirus anche Credit Suisse ha avviato «diverse misure di salute e sicurezza nelle nostre succursali e nei nostri uffici, in conformità alle raccomandazioni delle autorità sanitarie e delle autorità cantonale e nazionali». Inoltre, in linea con l’obiettivo cantonale di ulteriormente ridurre il movimento di persone per motivi di lavoro, Credit Suisse ha deciso di mantenere aperte le quattro sedi principali, negli orari indicati:

I bancomat restano in funzione per le operazioni di prelievo e versamento di contanti. «Continuiamo a essere a disposizione per una consulenza telefonica alla nostra clientela tramite i nostri consulenti e i nostri Customer Service Center. Inoltre, in un’ottica di protezione della salute di tutti, raccomandiamo ai clienti di utilizzare per quanto possibile i servizi di online e mobile banking per le operazioni bancarie», si legge nella nota.