«La Svizzera: sanzioni alla Russia come l’UE. Rotta la storica neutralità». Titola così il «Corriere della Sera» dopo che Berna ha annunciato l’intenzione di voler congelare i beni russi in Svizzera. «Neutralità non significa indifferenza» ha detto negli scorsi giorni il presidente della Confederazione Ignazio Cassis, in un discorso destinato a rimanere nella storia elvetica, mentre in un sondaggio pubblicato ieri dal «SonntagsBlick», il 51,6% degli intervistati si è detto favorevole alle sanzioni dell’UE e degli USA contro Mosca. La Svizzera sembra aver preso una sua posizione nell’ambito della guerra in Ucraina, ma i vari partiti e politici come commentano il conflitto e le uscite del Consiglio federale? Abbiamo fatto un giro sulle loro pagine Facebook, focalizzandoci in particolare sull’universo...