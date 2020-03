Essere diventato un «ospedale Covid» per la Clinica Moncucco è un cambiamento che lascerà una traccia profonda, anche quando tutto sarà finito. Il direttore Christian Camponovo ci racconta cosa significano, per la sua squadra, ogni giorno, quelle due parole.

Direttor Camponovo, prima di tutto: come state?«Noi bene. Abbiamo vissuto giorni di grandi cambiamenti, con tutta la pressione e il carico emotivo che comportano. Al fronte comunque lo spirito è alto. La cosa più difficile è non poter avere scambi umani con i nostri pazienti e che loro non possano averli con i loro familiari. Di solito questi momenti fanno parte del percorso di cura e senza è tutto più complicato».Per parenti e amici è straziante non poter avere contatti con il loro caro malato di coronavirus. E per voi non dev’essere facile...