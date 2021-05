«Sono molto delusa. I turisti sono arrivati, ma molti negozi sono rimasti chiusi». Lorenza Sommaruga non ci gira tanto attorno. Secondo la presidente di Federcommercio assistiamo a un paradosso tipicamente ticinese: «Tutti vogliono dare un’immagine aperta e accogliente del nostro cantone. Poi quando si presenta l’occasione per farlo è sempre il compito degli altri». Come mai? «È sempre stato un problema chiedere ai commercianti di tenere aperto. Lo è stato in passato. Ma oggi, dopo tutto quello che abbiamo vissuto in termini di chiusure e incertezze, non so davvero spiegarmi come sia possibile non approfittare di una domenica di apertura generalizzata. Ripeto: è un paradosso». La motivazione ricorrente tra gli associati, prosegue Sommaruga, è che queste giornate «non sarebbero abbastanza redditizie...