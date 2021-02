Disobbedienza civile. O forse, più semplicemente, istinto di sopravvivenza. Nella riunione online in cui mercoledì sera è stata data via libera al testo finale della lettera al Consiglio di Stato, la rabbia dei più «piccoli» - delle imprese, cioè, che più di altre stanno soffrendo la prolungata chiusura imposta da Berna - è improvvisamente diventata oggetto di discussione. È successo quando uno dei partecipanti ha riferito l’intenzione di alcuni di ribellarsi a un eventuale «diktat» del Consiglio federale.

Nel Locarnese, in particolare, è annunciata una clamorosa protesta. Molti negozi potrebbero alzare le saracinesche nonostante i divieti. E dare così forma concreta alla propria insofferenza. «Chi non ha riserve non può pensare di andare avanti con gli aiuti del governo - dice Silvio Tarchini,...