Sarà capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di vederli all’opera. Con il loro bel musino, dotati di grandissime competenze, i cani poliziotto sono risorse indispensabili per la sicurezza della popolazione. Ma come vengono selezionati, e quali sono i loro compiti? Ne abbiamo parlato con Paola Minoretti, sergente con compiti speciali della Sezione cinofila della Polizia cantonale.

Chi è il cane poliziotto?«Il conduttore e il suo cane formano un’équipe indispensabile nell’attività della polizia. Di solito il cane di servizio accompagna il suo conducente durante il servizio di pattuglia. Il compito di difesa comprende i lavori di fiuto, seguire una traccia lasciata sul terreno, cercare in una zona in precedenza delimitata o in terreno aperto persone, oggetti o cose e in caso di arresto...