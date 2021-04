Monsignor Lazzeri, partiamo da un fenomeno che, causa coronavirus, sembra essere sempre più un problema anche in Ticino. La povertà. Ma cos’è per lei la povertà?

«La povertà è innanzitutto un fenomeno materiale, qualcosa che manca e rende difficile arrivare alla fine del mese: è la scarsezza delle risorse a disposizione. Ma povertà è anche il rapporto che si ha con tutto questo, quando la mancanza di mezzi diventa fonte di frustrazione per la persona, che non ha più strumenti a sufficienza per esprimere quello che è. Proprio per questo intervenire per aiutare diventa urgente e, insieme, delicato».

Spesso si sente dire che per la Chiesa è fin troppo facile parlare di povertà dal suo pulpito e questo alla luce dei beni che possiede. Insomma la Chiesa è ricca e vuole parlare ai poveri?

«La ricchezza...