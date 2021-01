Ruth, 83 anni, e gli altri. Con la consegna delle prime 1.690 dosi del vaccino Pfizer/BioNTech in una quindicina di case per anziani ha preso via questa mattina la campagna di vaccinazione contro la COVID-19 nel nostro cantone. Un momento molto atteso che non ha mancato di strappare diversi sorrisi a residenti e collaboratori delle strutture coinvolte, che vedono concretizzarsi una speranza che solo qualche mese fa poteva sembrare un miraggio. Le prime vaccinazioni si sono svolte senza inconvenienti fa sapere ADiCASI, l’Associazione dei Direttori delle case per anziani della Svizzera italiana. Noi abbiamo parlato con alcuni ospiti della struttura di Gordola, ovviamente felici e sollevati per l’arrivo del Vaccino.