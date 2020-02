Dopo una cinquantina di comuni scrutinati, i risultati a livello ticinese sono tirati. L’iniziativa «Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa» vede in vantaggio i sì con il 51,2%, il secondo oggetto teso a inserire il principio della sussidiarietà nella Costituzione vede i favorevoli in lieve vantaggio con il 50,2%.