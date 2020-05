A parte qualche dettaglio ancora da perfezionale, ha superato il collaudo la sala multiuso del centro di istruzione della Protezione civile (PCi) di Rivera, trasformata in aula penale dall’emergenza coronavirus. Ad aver inaugurato il nuovo corso è stato il processo che vede alla sbarra un 47.enne di origini portoghesi, accusato di aver aggredito e rapinato un’anziana nel maggio dello scorso anno ad Orselina. La corte delle Assise criminali di Locarno vi si è trasferita armi e bagagli, in modo da poter svolgere il dibattimento nel pieno rispetto delle misure necessarie a garantire la sicurezza sanitaria dei partecipanti. Il cui numero è stato drasticamente ridotto a causa dell’emergenza.

Il tutto, ovviamente, mantenendo la giusta distanza sociale. Quindi è stato possibile accedere all’aula, sufficientemente vasta da permettere di distribuire lontani fra loro i tavoli destinati alla corte, agli assessori e alle parti. Dopo alcuni interventi dell’ultimo minuto (il recupero di prolunghe per alimentare i vari computer portatili, il collegamento ad una stampante esterna e quant’altro), si è dato avvio al dibattimento. Cosa che ha subito fatto risaltare il maggior difetto della sistemazione provvisoria: le qualità foniche tutt’altro che ideali della sala. In altre parole, la mancanza di un impianto audio ha reso difficoltoso capirsi, anche senza indossare le mascherine. Tanto che, in varie occasioni, è stato necessario ripetere quanto era stato detto (e non solo per i problemi di lingua dell’imputato, che è stato affiancato da un’interprete).