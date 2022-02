«Saremo piuttosto tolleranti, ma i controlli non mancheranno»

Carnevale a Bellinzona

Con il comandante della Polizia comunale Ivano Beltraminelli facciamo chiarezza sulle regole per le imminenti serate di bagordi nei bar del centro - Stabiliti giorni e orari in cui il servizio di sicurezza dovrà essere garantito, con diversi locali che si lamentano per gli importanti costi aggiuntivi - L’altra grande incognita è rappresentata dalla partecipazione: «Giovedì avremo una prima idea e poi ci adatteremo»