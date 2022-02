«Il virus? È piccolissimo, tanto che nessuno di noi può vederlo», racconta Marta. I suoi genitori lavorano in ambito sanitario. Le raccontano le giornate in corsia, tentano di spiegarle cosa accade. «Quando torna dal lavoro in ospedale, la mamma è stanca». Difficile non esserlo, d’altronde, dopo due anni passati in prima linea. «La mia mamma fa il medico, mi racconta del suo lavoro e parliamo del virus. Ma so che adesso fa meno paura, è quasi passato tutto», dice con sicurezza Diego. Sono confuse le immagini del mondo prima della pandemia, ancor di più per loro, i bambini della prima elementare di Magliaso.

Il prima non c’è piùSentono le notizie al telegiornale, riportano quanto dicono gli adulti, «che parlano sempre del virus». A sei anni raccontano di quarantene e di isolamenti come se fossero...