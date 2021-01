Sono 310 i ristoranti svizzeri che hanno aderito all’azione di protesta promossa dal gruppo Wir machen auf: gli esercenti hanno aperto la propria attività, nonostante il divieto deciso da Berna per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Un gesto di protesta che ha trovato tre seguaci anche in Ticino e che farà sicuramente discutere. Certamente rappresenta un disperato grido di aiuto, anche se non ha trovato il favore delle associazioni di categoria. Lo stesso presidente di GastroTicino Massimo Suter si è distanziato dalla protesta, pur «comprendendo la paura, la stanchezza e lo sconforto» degli addetti ai lavori. Anche il patron di S. Pellegrino Sapori Ticino Dany Stauffacher ha cercato di capire le ragioni degli esercenti: con lui abbiamo parlato della situazione della ristorazione in Svizzera...