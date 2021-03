I ristoratori aspettano Berna, «ma non ci illudiamo troppo»

Cresce l’attesa dei ristoratori in vista delle decisioni di domani del Consiglio federale. E se quasi nessuno si fa grosse illusioni, cresce la preoccupazione di possibili fallimenti. A livello nazionale, stando a un sondaggio di GastroSuisse, un ristorante su cinque ha già cessato l’attività. In Ticino, di numeri ufficiali non ce ne sono ancora. «Stiamo notando diversi cambiamenti di gestione, probabilmente qualcuno ha già mollato e quindi ha deciso di cedere l’attività», ci dice Nunzio Longhitano, presidente di Gastro Lago Maggiore e Valli. «Per ora, comunque, non ci è arrivata notizia di chiusure certe. Con ogni probabilità ci saranno, ma lo sapremo solo quando potremo riaprire». Cifre precise non ne ha nemmeno Gastro Lugano, «e non siamo a conoscenza di locali che hanno già deciso di chiudere»,...