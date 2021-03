Così non va: la disparità di trattamento è evidente e i ristoratori dovrebbero poter aprile le loro terrazzi. Si può riassumere così il contenuto di una lettera inviata venerdì da GastroSuisse al presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi e al direttore del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) Raffaele De Rosa. Una missiva di due pagine, in francese, firmata dal presidente Casimir Platzer e dal direttore Daniel Borner, in cui i vertici dell’associazione padronale della ristorazione e dell’albergheria chiedono al Governo cantonale “di autorizzare, almeno fino al 18 aprile, l’apertura delle terrazze per poter consumare il cibo e bibite acquistate presso i ristoranti che offrono take-away. Una deroga, si legge nella lettera, che il Consiglio di Stato dovrebbe chiedere attivamente...