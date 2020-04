I ristoratori pronti a ripartire: «Parola d’ordine: sicurezza»

I bar e i ristoranti, chiusi in Ticino dalla mezzanotte di sabato 14 marzo, potranno tornare in attività lunedì 11 maggio. Un brusco stop delle attività della ristorazione che, a conti fatti, durerà 57 lunghi giorni. Fino a una settimana fa nessuno in Ticino avrebbe scommesso su una ripartenza in concomitanza di quelle già programmate dal Consiglio federale per la scuola e i negozi, al punto che la categoria aveva lanciato un segnale d’allarme vedendo i giorni passare e l’estate avvicinarsi: «No, fino a una settimana fa non avrei di certo scommesso su questa decisione. Ma dallo scorso week end le cose sono cambiate, la nostra categoria è stata ascoltata e si è fatta anche parte attiva nel proporre soluzioni responsabili per rendere possibile questa ripartenza. Diciamo che da inizio settimana sapevamo che qualcosa di positivo poteva arrivare, ma ora che è tutto concreto, direi che è ancora meglio delle voci di corridoio».

Sono parole del presidente di GastroSuisse Ticino Massimo Suter che oggi si sente sollevato e ritiene «logico che il fatto di riconoscere la finestra di crisi per il Ticino aperta fino a domenica, rende automatico che da lunedì 4 maggio ogni decisione presa da Berna deve valere per l’intera Confederazione». «Sono felice, ma nello stesso tempo mi sento di dover dire a tutti i ristoratori di essere responsabili: sono fiducioso e positivo, il via libera da parte del Consiglio federale pone fine all’incertezza che stava logorando il settore della ristorazione. Le parole della presidente della confederazione Simonetta Sommaruga e del ministro degli interni Alain Berset ci danno speranza e grandi stimoli. L’estate è la nostra stagione e perderla sarebbe stato un vero e proprio disastro. L’ho detto, gli aiuti della Confederazione sono stati apprezzabili, ma le misure varate hanno avuto l’effetto di una goccia nel mare. Poi, diciamolo, il ristoratore vuole lavorare non pensare a sussidi o altro».

«Nulla di complicato»

Ripartenza sì, ma nessuno si illuda di vivere bar e ristoranti come accadeva prima del coronavirus. In primo luogo non saranno tollerati avventori che resteranno in piedi. Il caffé o la classica birra al bancone scordiamocela: tutti seduti, in buon ordine e rispettando le distanze sociali richieste. Ad esempio sarà possibile stare seduti allo stesso tavolo al massimo in quattro (è prevista come eccezione la presenza di genitori e figli). Ma tassativa sarà la distanza tra i tavoli che dovrà essere di due metri. Altri dettagli seguiranno nel cosiddetto «Piano di protezione» che è ancora in elaborazione.

Va bene così? «Certo che va bene così - risponde Suter - perché la distanza dei due metri è facilmente applicabile, le quattro persone al tavolo pure. Diverso sarebbe stato se ci avessero imposto separazioni fisiche in plexiglas o magari anche l’obbligo della mascherina».

Nessun tetto massimo

Suter ha un altro argomento per dire che le regole decise non rendono impossibile fare ristorazione: «Non viene limitato il numero massimo di clienti all’interno del ristorante o negli spazi esterni, quelli che d’estate sono preziosi. A fare testo per determinare tavoli e avventori saranno i metri quadrati a disposizione da ogni esercizio pubblico. Questo permette ad ognuno di organizzarsi di conseguenza».

Le prime reazioni

E da parte dei ristoratori quali sono state le reazioni a caldo? «Diciamo che siamo chiusi da sette settimane, le giornate si sono allungate, fa più caldo e il tempo è più bello. La gente inizia di nuovo a girare e si nota la voglia di tornare ad avere un nuovo contatto sociale. I ristoratori erano un po’ frustrati, ci si chiedeva perché non si potessero trovare delle soluzioni per farci nuovamente aprire. Lo stallo è stato duro da accettare, ma oggi vediamo una grande possibilità. Ovviamente accontentare tutti è difficile e comprendo gli interrogativi delle realtà più piccole che faranno fatica con queste regole. L’obbligo del tavolino per il caffé non è facile da comprendere, ma dobbiamo farcene una ragione, non c’è alternativa».

Clienti e incognite

Come reagiranno i cittadini dall’11 maggio? Tutti al bar e al ristorante? C’è poi da dire che meno tavoli significherà meno incassi e qualcuno potrebbe faticare a fare quadrare i conti: «È tutto vero, ma la parola d’ordine è sicurezza. Il cliente va tranquillizzato e informato per fargli capire che da noi non corre alcun rischio. Dovremo essere professionali e bravi nel farlo». L’estate era anche la stagione delle terrazze piene e di calca, ma questa «è ormai musica del passato e resterà a lungo nei nostri ricordi. Ma non potrà più essere così: invito chiunque a non fare il furbo o il brillante creando soluzioni fantasiose. Avremo senz’altro meno entrate, a noi ristoratori trovare la chiave di volta per fare quadrare in conti in questa stagione».

Per tutti sarà un’estate diversa e Suter sa bene che non ci sarà il classico turismo e la cancellazione dei grandi eventi pubblici fino a fine agosto. Nei nostri ristoranti ci saranno ticinesi e quei confederati che faranno le vacanze in Ticino. Tutto sarà più complicato? «Tutto sarà diverso, è l’inizio di un nuovo cammino dopo una situazione drammatica».

