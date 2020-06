«Si sta tornando alla normalità e soprattutto ci si è messi alla pari con altri settori economici dove questa distanza non era più data», commenta il presidente di GastroTicino Massimo Suter. «Noi eravamo il settore maggiormente toccato e penalizzato da queste restrizioni. Basti pensare che per la ristorazione il piano protezione era illustrato in un articolo dedicato nell’ordinanza COVID del Consiglio federale». Ovviamente il mezzo metro di differenza non comporterà cambiamenti epocali ma, conferma Suter, «almeno è stata riconosciuta una distorsione nella situazione attuale». Insomma, si è trattato di un passo nella giusta direzione per eliminare quella che lo stesso presidente di GastroTicino ha definito «una disparità di trattamento». Per la ristorazione il rispetto della distanza di due metri ha implicato un calo fino al 60% della capacità di clientela. «Senza contare che i bar sono stati doppiamente penalizzati dall’obbligo di consumazione al tavolo», rimarca Suter. «Questo aspetto «si è sentito soprattutto in Ticino, dove c’è la cultura della consumazione al bancone». Insomma, dal 22 giugno «per i ticinesi sarà un ritorno alle vecchie abitudini».