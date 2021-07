I rustici ticinesi non sono in pericolo. O perlomeno, a non essere in pericolo è il «piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti» (PUC-PEIP) che dal 2010 regola la gestione del territorio nelle zone non edificabili, ovvero quelle dove in Ticino sorgono migliaia e migliaia di rustici. A sostenerlo è lo stesso direttore del Dipartimento del territorio (DT) Claudio Zali, da noi contattato in merito ad alcune recenti sentenze del Tribunale amministrativo cantonale (TRAM).

Nelle sentenze, in sintesi, il TRAM dava ragione all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), stralciando così nella maggior parte dei casi diversi territori dal PUC-PEIP. E così facendo, in quei territori ha escluso la possibilità di trasformare i rustici in case secondarie. Sentenze...