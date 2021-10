Il tasso di natalità più basso della Svizzera, la popolazione anziana che aumenta, i giovani che vanno via e l’immigrazione internazionale in picchiata. In Ticino qualcosa è cambiato. Per quasi mezzo secolo, l’evoluzione demografica è stata positiva e nettamente superiore alla media nazionale. Dal 2017, però, la popolazione ha iniziato a diminuire. «È l’unico cantone svizzero, assieme a Neuchâtel, ad aver subito una contrazione».

A parlare è Martin Schuler, professore emerito all’EPFL ed esperto in materia. «Ho studiato a lungo l’evoluzione demografica ticinese in relazione al contesto svizzero e devo ammettere che presenta alcuni elementi di particolare interesse». Schuler non esita a parlare, per il nostro cantone, di «evoluzione inedita, iniziata dieci anni fa, ora entrata in una fase critica»....