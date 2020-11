«È indubbio che le sfide e le responsabilità dei centri urbani aumentino costantemente e contribuiscano in modo preponderante alle sorti e allo sviluppo globale del cantone», si legge in una nota congiunta. «Demografia, cultura, commerci, qualità dei servizi al cittadino, infrastrutture, sostenibilità, integrazione, ambiente, tecnologie e via dicendo sono solo alcuni temi comuni che investono l’ente pubblico e richiedono soluzioni celeri ed efficaci e visioni lungimiranti. Da qui il desiderio delle cinque maggiori Città di ritrovarsi per analizzare situazioni, confrontarsi, individuare soluzioni comuni e collaborare alla loro realizzazione». L’esito del primo incontro è stato «decisamente positivo» e ha «posto le basi per dare continuità al dialogo fra i sindaci», conclude il comunicato lasciando intendere che non si è trattato di un unico incontro ma che ne verranno altri.