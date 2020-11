Almeno tre persone sono finite nei guai dopo che una serie di controlli effettuati dall’Ufficio del farmacista cantonale e della polizia ha evidenziato delle irregolarità sull’offerta e la vendita al pubblico dei test rapidi per la diagnosi della COVID-19. L’esito di queste verifiche - effettuate negli scorsi presso ditte commerciali, farmacie, centri di estetica e stazioni di servizio - ha portato all’avvio di un procedimento nei confronti di una società commerciale e di due farmacie del Luganese e l’ipotesi di reato nei confronti dei titolari è di contravvenzione alla Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici. Come noto, le farmacie ticinesi potranno svolgere questi test in futuro e solo dopo aver svolto un’apposita formazione. Quali sono, dunque, la presunte irregolarità finite...