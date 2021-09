Referendum finanziario; formulario di inizio locazione; legittima difesa. Sono tre i temi in votazione oggi nel nostro cantone, che hanno portato i ticinesi alle urne (o a votare per corrispondenza), oltre ai due oggetti federali.

Il Ticino si è espresso sulla possibilità di essere il diciannovesimo Cantone in Svizzera ad adottare lo strumento del referendum finanziario obbligatorio. Ovvero se portare alle urne le spese uniche e quelle ricorrenti, approvate dal Parlamento, superiori a una certa somma. L’iniziativa popolare «No alle pigioni abusive, sì alla trasparenza: per l’introduzione del formulario ufficiale ad inizio locazione» ha come scopo di «frenare l’aumento degli affitti al momento del cambio d’inquilino e creare trasparenza nel settore». L’iniziativa «Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa», del primo firmatario Giorgio Ghiringhelli (questa è «la sua ultima battaglia), è una sorta di «deja vu». Il 9 febbraio l’iniziativa era stata bocciata in votazione popolare per il rotto della cuffia, ossia con sole 426 schede di differenza: «no» 50,6%, «sì» 49,74%, ma lo scorso aprile il Tribunale federale aveva accolto un ricorso presentato dal «Ghiro» e annullato l’esito del voto.

AGGIORNAMENTO 16.00 - Il Ghiro esulta

Giorgio Ghiringhelli ha trasmesso alle redazioni un comunicato in cui esprime tutta la sua soddisfazione. «Il risultato di Lugano e Bellinzona non muterà il risultato finale, che sarà a favore dell’iniziativa» scriveva già alle 14.39 . Il Ghiro, quindi, esulta. «Son contento di aver concluso la mia attività politica con una vittoria che ha del miracoloso. Non rilascerò altre dichiarazioni perché dalle 12 di oggi ho tirato i remi in barca ponendo fine a 25 anni di attività politica , e adesso mi godo in silenzio quest’ultima vittoria».

AGGIORNAMENTO 15.53 - RISULTATI FINALI (temi cantonali)

Introduzione del referendum finanziario obbligatorio: sì 40.7%; no 56.8%; controprogetto: sì 48.9%; no 45.4%; Domanda eventuale: iniziativa 36.1%; controprogetto 50.6%.

Iniziativa popolare «NO alle pigioni abusive»: sì 45.1%; no 54.9%.

Iniziativa popolare sulla legittima difesa: sì 52.5%; no 47.6%.

AGGIORNAMENTO 15.50 - RISULTATI FINALI (temi federali)

AGGIORNAMENTO 15.48 - Terminati i lavori di spoglio a Bellinzona

Introduzione del referendum finanziario obbligatorio: sì 41.7%; no 58.3%; controprogetto: sì 47.8%; no 52.2%; Domanda eventuale: iniziativa 39.8%; controprogetto 60.2%.

Iniziativa popolare «NO alle pigioni abusive»: sì 47.8%; no 52.2%.

Iniziativa popolare sulla legittima difesa: sì 51.6%; no 48.4%.

Sui temi federali, «no» (65.5%) all’iniziativa 99%; 55.7% dei «sì» per il «Matrimonio per tutti».

AGGIORNAMENTO 14.55 - Scrutinati 106 Comuni (su 108)

Introduzione del referendum finanziario obbligatorio: sì 40.8%; no 56.6%; controprogetto: sì 49.3%; no 44.8%; Domanda eventuale: iniziativa 36.2%; controprogetto 50.3%.

Iniziativa popolare «NO alle pigioni abusive»: sì 44.7%; no 55.3%.

Iniziativa popolare sulla legittima difesa: sì 52.9%; no 47.1%.

AGGIORNAMENTO 14.48 - Terminati i lavori di spoglio a Lugano

Introduzione del referendum finanziario obbligatorio: sì 44.4%; no 55.6%; controprogetto: sì 52.4%; no 47.6%; Domanda eventuale: iniziativa 41.9%; controprogetto 58.1%.

Iniziativa popolare «NO alle pigioni abusive»: sì 45%; no 55%.

Iniziativa popolare sulla legittima difesa: sì 53.3%; no 46.7%.

Sui temi federali, «no» (68,8%) all’iniziativa 99%; 51.4% dei «sì» per il «Matrimonio per tutti».

AGGIORNAMENTO 14.29 - Scrutinati 104 Comuni (su 108)

Introduzione del referendum finanziario obbligatorio: sì 40.1%; no 57.0%; controprogetto: sì 49.1%; no 44.8%; Domanda eventuale: iniziativa 35.7%; controprogetto 50.5%.

Iniziativa popolare «NO alle pigioni abusive»: sì 44.7%; no 55.3%.

Iniziativa popolare sulla legittima difesa: sì 52.9%; no 47.1%.

AGGIORNAMENTO 14.10 - Scrutinati 100 Comuni (su 108)

Introduzione del referendum finanziario obbligatorio: sì 40.1%; no 57.0%; controprogetto: sì 49.0%; no 44.8%; Domanda eventuale: iniziativa 35.7%; controprogetto 50.5%.

Iniziativa popolare «NO alle pigioni abusive»: sì 44.9%; no 55.1%.

Iniziativa popolare sulla legittima difesa: sì 52.8%; no 47.2%.

AGGIORNAMENTO 14.00 - Scrutinati 95 Comuni (su 108)

Introduzione del referendum finanziario obbligatorio: sì 40.3%; no 56.7%; controprogetto: sì 49.1%; no 44.6%; Domanda eventuale: iniziativa 35.7%; controprogetto 50.4%.

Iniziativa popolare «NO alle pigioni abusive»: sì 45.1%; no 54.9%.

Iniziativa popolare sulla legittima difesa: sì 53.1%; no 46.9%.

AGGIORNAMENTO 13.45 - Scrutinati 85 Comuni (su 108)

La partecipazione al voto è del 48,7%.

Introduzione del referendum finanziario obbligatorio: sì 40.4%; no 56.5%; controprogetto: sì 49.2%; no 44.4%; Domanda eventuale: iniziativa 35.6%; controprogetto 50.4%.

Iniziativa popolare «NO alle pigioni abusive»: sì 44.8%; no 55.2%.

Iniziativa popolare sulla legittima difesa: sì 53.3%; no 46.7%.

AGGIORNAMENTO 13.33 - Scrutinati 78 Comuni

Introduzione del referendum finanziario obbligatorio: sì 40.2%; no 56.4%; controprogetto: sì 49.3%; no 44.2%; Domanda eventuale: iniziativa 35.5%; controprogetto 50.4%.

Iniziativa popolare «NO alle pigioni abusive»: sì 44.7%; no 55.3%.

Iniziativa popolare sulla legittima difesa: sì 53.1%; no 46.9%.

AGGIORNAMENTO 13.20 - Scrutinati 70 Comuni

La partecipazione al voto è del 46,9%.

Introduzione del referendum finanziario obbligatorio: sì 40.8%; no 56.6%; controprogetto: sì 49.4%; no 44.6%; Domanda eventuale: iniziativa 36.1%; controprogetto 50.6%.

Iniziativa popolare «NO alle pigioni abusive»: sì 44.4%; no 55.6%.

Iniziativa popolare sulla legittima difesa: sì 53.6%; no 46.4%.

AGGIORMENTO 13.10 - Scrutinati 54 Comuni

La partecipazione al voto è del 47,2%.

Introduzione del referendum finanziario obbligatorio: sì 40.9%; no 56.4%; controprogetto: sì 48.8%; no 45.1%; Domanda eventuale: iniziativa 36.1%; controprogetto 50.5%.

Iniziativa popolare «NO alle pigioni abusive»: sì 45.0%; no 55.1%.

Iniziativa popolare sulla legittima difesa: sì 53.7%; no 46.3%.

AGGIORMANETO 13.00 - Scrutinati 30 Comuni

Introduzione del referendum finanziario obbligatorio: sì 41.8%; no 56.2%; controprogetto: sì 50.2%; no 44.6%; Domanda eventuale: iniziativa 36.9%; controprogetto 49.7%.

Iniziativa popolare «NO alle pigioni abusive»: sì 45.2%; no 54.9%.

Iniziativa popolare sulla legittima difesa: sì 54.7%; no 45.3%.

AGGIORNAMENTO 12.40 - Scrutinati 10 Comuni

I primi dieci Comuni sono stati scrutinati. La partecipazione al voto è del 49.6%.

Introduzione del referendum finanziario obbligatorio: sì 42.2%; no 56.3%; controprogetto: sì 50.9%; no 44.4%; Domanda eventuale: iniziativa 37.1%; controprogetto 49.7%.

Iniziativa popolare «NO alle pigioni abusive»: sì 45.1%; no 54.9%.

Iniziativa popolare sulla legittima difesa: sì 55.2%; no 44.8%.

AGGIORNAMENTO 12:20 - Bedretto è il primo comune in cui è terminato lo spoglio. Il «referendum finanziario» ha ottenuto il 53,3% dei «sì», con il 63% di preferenze al controprogetto; 77,8% di «no», invece, al formulario contro le «pigioni abusive»; «sì» (52,2%) anche alla legittima difesa.

