La destra non si nasconde e mira al posto di sindaco

Chiasso

L’obiettivo passa per il raddoppio dei municipali, sfuggito per un soffio nel 2016 – Immutata rispetto all’anno scorso la lista Lega-UDC, con capofila Roberta Pantani: «Sono pronta

ad assumermi la responsabilità mettendo in campo la mia esperienza maturata a Berna»