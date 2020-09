Incassato il «no» all’iniziativa sulla limitazione della libera circolazione, l’UDC ha già fatto capire di non volersi arrendere e di essere pronto a combattere in quella che, come è stata definita da alcuni illustri esponenti democentristi, sarà «la madre di tutte le battaglie»: quella sull’accordo quadro tra Svizzera ed Unione Europea. Si tratta di un tema particolarmente complesso e pieno di tecnicismi: quanto però la popolazione, che nel caso di votazione avrà l’ultima parola in merito, conosce il tema? Siamo andati tra la gente per scoprirlo.