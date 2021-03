I ticinesi sognano quota tremila

Il prossimo caso editoriale ticinese potrebbe essere un libro uscito oltre vent’anni fa: «Cinquanta tremila ticinesi - Le vette più alte del Ticino» del fotografo e autore Ely Riva, uscito nel 1999 per l’editore Salvioni.

Il libro, anche nella sua traduzione tedesca, è ormai introvabile da anni: «Ricevo sempre e-mail in cui mi si chiede se ho ancora copie, ma purtroppo devo rispondere che è esaurito», afferma Riva, da noi contattato. Negli anni per gli appassionati di montagna ticinesi e non è diventato quasi un oggetto di culto: «Pur di averlo qualche tempo fa sono andata in biblioteca e l’ho fotografato tutto con lo smartphone», ci dice ad esempio una persona fermamente decisa ad acquistarne una copia appena tornerà disponibile.

Complice forse il rinnovato interesse per le cime ticinesi in questo periodo di pandemia, l’interesse per l’opera di Riva sembra essere ulteriormente cresciuto negli ultimi tempi. A testimoniarlo un post pubblicato ieri sul popolare gruppo Facebook «Escursioni e capanne del Canton Ticino». Post in cui l’amministratore della pagina - che usa il soprannome Stein Bock - informava il gruppo dell’intenzione dell’editore Salvioni di ristampare il libro verso fine 2021 e chiedeva a chi fosse seriamente interessato all’acquisto di lasciargli il nominativo: «Così provo a chiedere uno sconto di gruppo».

Ebbene, in neanche un giorno, al momento di pubblicazione di questo articolo, Stein Bock ci ha riferito che si sono già fatte avanti oltre trecento persone. Numeri estremamente interessanti per il mercato editoriale ticinese.

Una riedizione aggiornata

«Già vent’anni fa il libro aveva venduto una marea di copie ed era andato a ruba», ricorda Riva: «A breve mi incontrerò con l’editore per decidere cosa fare, ma credo che la ristampa si farà quasi al 100%».

Non si tratterà però di una semplice ristampa, ma anche di un aggiornamento e di un ampliamento: «L’ho già rifatto completamente, perché in vent’anni le cime sono cambiate. Dei nevai sono scomparsi, ci sono nuovi laghetti. È un ambiente diverso rispetto al 1999». Riva intende inoltre inserire nuove cime: «Ci sono altre punte, circa una ventina, che non hanno un nome ma che superano i tremila metri, e intendo aggiungerle: non importa se non sono mai state scalate».

Ma quanti sono davvero?

Quante sono le cime che superano i 3.000 metri in Ticino? La domanda accende il dibattito da anni. Nel libro di Riva ci sono 50 vette, ma non tutte sono interamente in Ticino. Alcune si possono raggiungere unicamente partendo dal nostro cantone, ma le loro vette sono oltre i nostri confini. Altre il contrario, le vette sono ticinesi ma sono raggiungibili quasi solo «scantonando». Se vogliamo contare solo le montagne interamente ticinesi il totale dovrebbe però essere di 45, ma comprende due vette che ufficialmente sono alte 2.999 metri: Pizzo Centrale e Cima della Negra. Queste due cime sono contate tra i tremila perché chi la raggiunge, in piedi raggiunge certamente i tremila metri. Molti «puristi» dei tremila però non le conteggiano. Il pizzo Centrale inoltre, un tempo superava di qualche metro i tremila, ma la sua cima subì un franamento, perdendo qualche fatidico metro.

Altra curiosità: fino a qualche tempo fa la Cima d’Aquila non era considerata una vetta. I tremila erano dunque teoricamente 44. La sua «promozione» a vetta ha portato il numero a 45. Tale numero sembra però ora destinato ad aumentare, come detto Riva nella nuova versione del libro includerà infatti diverse altre cime, che superano i tremila ma che non sono ancora riconosciute come tali.

Al proposito Riva risponde con una risata: «Hanno ragione, almeno quattro o cinque di quelli che ho inserito sono fuori dal territorio ticinese, ma sono più facilmente raggiungibili dal Ticino che non dal loro cantone di appartenenza. E un paio di cime sfiorano solo i tremila. Ma se ci arrivi e vi stai in piedi i tremila li superi».

A proposito, Riva ricorda un altro aneddoto: «Quando ho scritto il libro non c’erano cartine ingrandibile e per essere sicuro delle misure ho fatto i calcoli tre o quattro volte. E alla fine ho chiesto conferma all’Ufficio federale di toponomastica, che mi ha dato le altezze corrette al 1998».

I motivi della smania

Uno dei motivi per cui il libro è così ricercato è che per raggiungere i tremila ticinesi, ad eccezione di rarissimi casi, non ci sono sentieri ufficiali (quelli segnati dai noti cartelli gialli). Riva nel libro illustra le «vie normali», per arrivare in vetta, cioè il modo più semplice per raggiungere le cime. «Più semplice» non vuole però dire «facile». Queste mete sono adatte solo ad alpinisti esperti.

