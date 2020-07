Solo qualche mese fa sarebbe stato impensabile immaginare le località ticinesi prese d’assalto dai turisti. E invece, complice la volontà degli svizzeri di evitare i viaggi all’estero per riscoprire le bellezze del proprio territorio, sono molti gli esercenti e gli albergatori tornati a sorridere. In particolare in Valle Verzasca, che sembra rivivere i fasti del boom avuto dopo il video delle «Maldive di Milano» del videomaker italiano Capedit. Tutto bene quindi? Non proprio: molti residenti infatti lamentano problemi di traffico, di posteggio e anche di maleducazione. Siamo quindi andati a Lavertezzo: tra turisti che si rilassano al sole o fanno il bagno, non mancano i malumori.