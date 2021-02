Botta e risposta. Dopo l’attacco dei Verdi a Massimo Suter, GastroTicino risponde. Dicendosi «indignata dai toni» di quanto scritto. «Non tanto perché è comodo sparare affermazioni lesive e al limite della diffamazione, credendosi forse in ciò protetti o autorizzati dal fatto che si è magari consigliere nazionale, ma soprattutto perché si dimostra ancora una volta quanto certa politica con i piedi al caldo, non conosca il paese reale e la situazione drammatica in cui versano gli imprenditori» si legge nella nota. «Ma di certo la nostra categoria avrà la memoria lunga quando si tratterà di rinnovare i mandati e si tratterà di capire chi davvero ha aiutato le aziende della ristorazione e albergheria, e chi invece si è limitato a esternare i propri mal di pancia. Di certo si ha più visibilità sfruttando la figura di personalità estremamente competenti e impegnate come Massimo Suter, quando di argomenti validi propri non se ne hanno».

«Basta saper ascoltare la task-force federale»

E ancora: «I Verdi citano studi a sostegno delle loro tesi (ruolo della ristorazione nella diffusione del virus), quando ormai si sa che se ne possono citare altrettanti che dimostrano l’esatto contrario. Per cui è azzardato ritenersi gli unici paladini della verità, quando non ci sono al momento evidenze scientifiche comprovate e assolute. Lo stesso membro della task-force del Consiglio federale, Roman Stocker, nella trasmissione Patti Chiari citata anche dai Verdi (che però utilizzano solo le frasi a loro utili) ha dichiarato – non prima di aver manifestato, a differenza dei Verdi, solidarietà a una categoria importante colpita in modo duro dalla pandemia - con testuali parole: “... ed è chiarissimo che i ristoratori non hanno colpa della trasmissione in questo caso. Il fatto che tengano i ristoranti chiusi porta un beneficio alla società, aiuta la riduzione della trasmissione”. Quindi si parla di aiuto alla riduzione e non di “untori” come i Verdi lasciano intendere nel loro inqualificabile attacco».

Perché sono verdi dalla bile?

GastroTicino si distanzia, soprattutto, dal ruolo di «fomentatori». Affermando che i Verdi «non si sono nemmeno dati la pena di ascoltare e leggere quanto fatto da Suter, GastroTicino e GastroSuisse che a più riprese sui media e con newsletter interne hanno invitato i ristoratori alla calma. Il 5 gennaio 2021, per esempio, è stato scritto ai soci: “Anche GastroTicino, in linea con altre sezioni, non scenderà in piazza ma chiederà ancora aiuti e risarcimenti soprattutto a fondo perso, rapidi e a favore di tutto il settore. Lancia quindi un appello alla calma e invita i soci ad astenersi da azioni illegali, come blocchi stradali o aperture clandestine dei propri locali”. Per cui si rimane convinti che, fino a prova contraria, sia solo un dialogo costruttivo con le autorità a portare risultati e non manifestazioni plateali».

«Parlano i fatti!»

GastroTicino entra nel vivo: «A questi paladini delle verità scientifiche a tutti i costi, vorremmo ricordare che è stata GastroTicino e la categoria a invitare a riflettere sulla necessità di una chiusura durante la prima ondata. Un comportamento responsabile – quello di GastroTicino – che ha portato consensi da tutta la categoria e dalle autorità cantonali che hanno citato più volte l’importanza del ruolo e della collaborazione dell’associazione di categoria».

«Siamo uniti e forti... vi dispiace!»

«Stiano tranquilli i Verdi, che di energie ne abbiamo e ne avremo ancora tante e molte per difendere un settore che dà lavoro e tutela i propri collaboratori» conclude GastroTicino. «Non occorrono i loro ricostituenti a base di insulti! Ma forse è questo il senso del loro scritto: tentare di minare la credibilità di chi sta dando tutto per garantire un futuro a ristorazione e albergheria. Ci si chiede anche se sia davvero la presa di posizione del partito o solo di taluni che si nascondono dietro il movimento. Con quale scopo recondito? Affossare il nostro settore? Ma stiano tranquilli che li accoglieremo sempre con il sorriso e simpatia nei nostri locali, perché non appartiene alla nostra cultura proporre al pubblico attacchi gratuiti e quasi isterici. E forse è questo che dà fastidio ai Verdi, che la categoria sia forte e unita, responsabile e sensibile alla salute pubblica e non solo ai riflettori della cronaca».

©CdT.ch - Riproduzione riservata