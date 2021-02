Svelando le carte proprio all’ultimo minuto, i Verdi, che corrono assieme agli indipendenti, potrebbero rappresentare in città la sorpresa più grande della tornata elettorale del 18 aprile. «Si tratta della più grande novità a Locarno rispetto all’ultima legislatura nella quale i Verdi non avevano presentato una lista per il Municipio», si ricorda infatti in una nota.

Il gruppo, dunque, scende in campo con 4 donne e 3 uomini che «combinano esperienza nelle istituzioni, passione per la politica, formazione professionale e competenze personali varie». Fra i candidati figurano i due fondatori dei Verdi del Locarnese, Francesca Machado-Zorrilla e Pierluigi Zanchi, che avevano scelto di non correre per le elezioni poi annullate del 2020. Assieme a loro altri personaggi d’esperienza come Marko Antunovic (già consigliere comunale del PLR) e Fiorenzo Cotti (dal lungo passato nel PPD). E a completare la lista Morena Cirulli-Longhi (economista aziendale delle Gerre di sotto), Sheila Mileto (consulente sociale di Solduno e membro del Comitato dei Verdi del Locarnese) e Viktoria Kitanova (specialista nel settore del turismo). Una lista che, tenendo conto dell’onda verde che aveva «investito» la Svizzera prima della pandemia, potrebbe ambire a conquistare il primo seggio verde nel Municipio cittadino.