Ma procediamo per gradi. Domenica alle 17, come detto, i soci fondatori, ordinari e onorari riuniti in assemblea designeranno i tre membri che affiancheranno i quattro di diritto (ossia i due consiglieri di Stato Norman Gobbi e Claudio Zali, il consigliere nazionale Lorenzo Quadri e il capogruppo in Gran Consiglio Boris Bignasca). Stando a nostre informazioni, il “tricket” di nomi sarebbe già pronto. Ma eventuali candidature dell’ultimo minuto sono ancora possibili.

I soci

Tornando alla riorganizzazione annunciata quasi sei mesi fa, i nuovi statuti del Movimento definiscono chi è socio della Lega e può dunque far parte dell’assemblea. I soci si distinguono in tre categorie: fondatori, ordinari e onorari. Sono considerati soci fondatori i deputati in Gran Consiglio in carica, i consiglieri di Stato attualmente o già in carica, i consiglieri nazionali attualmente o già in carica e infine i cosiddetti “colonnelli” che non ricoprono una delle cariche appena descritte. Sono definiti soci ordinari i municipali in carica, mentre i soci onorari possono essere proposti da qualsiasi socio e devono poi essere eletti dal consiglio esecutivo.