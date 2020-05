I vescovi svizzeri: «Via le restrizioni sulle messe»

I vescovi svizzeri hanno preso ufficialmente posizione rispetto al Consiglio federale. Lo hanno fatto attraverso una lettera, nella quale chiedono che «a partire dal 21 maggio, giovedì dell’Ascensione, o al più tardi dal 31 maggio, Pentecoste, si possa tornare a celebrare le funzioni religiose pubblicamente, che venga tolta quindi la restrizione». A ribadirlo è Encarnación Berger-Lobato, responsabile della comunicazione per la Conferenza svizzera dei vescovi. «Noi siamo pronti, con un concetto di protezione già presentato il 27 aprile scorso. Non abbiamo potuto celebrare assieme ai fedeli la Pasqua, speriamo di riuscirci per le imminenti ricorrenze. Siamo consci della complessità della situazione, ma era importante ribadire che noi siamo pronti». E che i fedeli aspettano delle prospettive,...