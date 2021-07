Andamento epidemiologico e studio di sieroprevalenza. Sono questi i due temi attorno a cui verterà il nuovo punto informativo indetto dal Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) nella sala stampa di Palazzo delle Orsoline a Bellinzona. Relatori sono il direttore del DSS Raffaele De Rosa, il medico cantonale Giorgio Merlani e la capo Servizio di promozione e valutazione sanitaria Martine Bouvier Gallacchi.

Il primo a prendere la parola è il direttore del DSS, Raffaele De Rosa: «A un anno dalla presentazione dei primi dati, possiamo oggi mostrarvi i risultati dello studio. In un anno e mezzo in questo cammino legato al COVID-19 di strada ne abbiamo fatta. Ci sono state situazioni diverse e drammatiche. Oltre allo sviluppo delle varianti, preoccupanti. La situazione nel mondo rimane fragile».

«Sappiamo che luglio e agosto sono mesi di vacanza - aggiunge De Rosa -, ma invitiamo la popolazione a valutare la propria meta anche sulla base della situazione epidemiologica. I casi ticinesi degli ultimi giorni sono legati a contagi importati». La situazione dei contagi, ha inoltre spiegato, «non è del tutto stabile. Anche se è presto per arrivare a conclusioni, è certo che l’estate 2021 non può essere paragonata all’estate 2020. Anche a causa della circolazione di una variante più contagiosa di quella inglese. Ma anche in termini di misure restrittive adottate dalle autorità. Ecco perché ci troviamo all’inizio di una nuova fase in cui vanno considerate tutte queste cose».

Infine, l’appello alla popolazione «a non tergiversare più» sulla vaccinazione contro la COVID-19. «Abbiate fiducia. Dobbiamo dare una mano alla normale evoluzione delle cose. Sperare in un’immunità ‘‘naturale’’ significherebbe attendere molto, troppo tempo».

Lo studio - spiegazioni

Lo studio di sieroprevalenza condotto dall’Ufficio del medico cantonale durante quest’anno intendeva rispondere a queste domande. E ha coinvolto molte persone, oltre a moltissimi medici volontari.

La parola è poi passata a Martine Bouvier Gallacchi, capo Servizio di promozione e valutazione sanitaria: «Questo studio ci ha occupati per un anno intero. In aprile del 2020 abbiamo depositato la richiesta del comitato etico, si è in seguito fatto un reclutamento dei medici volontari per partecipare, poi dei partecipanti, infine si è potuto consegnare il materiale e si è iniziato con la prima raccolta dati a maggio 2020. Sono seguite tre altre raccolte di dati: agosto, dicembre, maggio 2021». Bouvier Gallacchi ha prima spiegato alcuni concetti base: «Quando vogliamo fare una diagnostica di laboratorio, abbiamo il test PCR che può essere positivo una settimana prima di sviluppare dei sintomi, possiamo isolare il virus dal tratto respiratorio; mentre il test antigenico è un po’ più ritardato nella diagnostica, pochissimi giorni prima dei sintomi. E una parte della risposta del corpo è lo sviluppo degli anticorpi che si possono misurare nel sangue (l’altra parte è l’immunità cellulare, non misurabile così facilmente)».

«Non sappiamo tuttora qual è il correlato di protezione - precisa subito la capo Servizio di promozione e valutazione sanitaria -: avere tanti anticorpi non significa necessariamente essere coperti dal contagio e non si sa per quanto tempo. Perché ci sono anticorpi di due tipi e i test sono in grado di rilevare solo anticorpi contro la proteina Spike».

Lo studio - i risultati

Nella prima fase dello studio si è partiti da 1.500 persone. 934 hanno potuto essere testate già a maggio 2020. E la partecipazione è stata molto alta, consentendo una rappresentazione puntuale della popolazione ticinese.

«A maggio 2020 il 9% della popolazione ticinese era entrata in contatto con il virus. A dicembre era il 14%. Adesso siamo saliti al 22.3%».

Nel 62% dei casi, chi è entrato in contatto con il virus mantiene degli anticorpi dopo un anno «e questo non vuol dire che siano protetti, però», aggiunge Bouvier Gallacchi. Sono 84 le persone over 65 che hanno partecipato allo studio dopo avere ricevuto due dosi di vaccino, permettendo di arrivare a un concetto: il vaccino non sembra influenzare i risultati del test sierologico utilizzato in questo studio.

Giorgio Merlani, medico cantonale, ha quindi precisato: «Bisogna distinguere tra la risposta immunitaria e quello che il test misura. Il test misura se il corpo ha reagito al virus vero, quello che ha causato l’infezione reale. Una cosa è quello che viene misura, un’altra è la difesa dal virus».

La situazione epidemiologica

«Ce ne stiamo accorgendo tutti che quest’estate è diversa. Lo scorso anno uscivamo da un evento catastrofico ed eravamo tutti molto attenti. Quest’anno nei dati giornalieri non abbiamo mai ‘‘doppi zeri’’. Vedere anche ieri tutti allo stadio senza mascherina fa strano (e spero fossero vaccinati, anche se non ci credo). La situazione di rilassamento è comprensibile, ma dobbiamo essere coscienti che le nostre scelte e i nostri comportamenti hanno delle conseguenze».

Lo studio

«Vogliamo continuare a monitorare la situazione. Quando parliamo della protezione che l’infezione lascia, è importante capire di cosa si tratti. Non siamo ancora in grado di mettere in correlazione il numero di anticorpi che ci sono nel sangue e la garanzia che la persona sia protetta. Uno può non avere anticorpi ma essere ancora protetto, o averli e potersi ammalare. Quando si parla del tasso di protezione della vaccinazione, non si parla di non avere l’infezione, ma di proteggere da ricoveri/decorsi gravi/decessi. Ci sono buoni elementi che ci portano a pensare che la protezione che dà il vaccino è maggiore rispetto all’immunità che lascia l’aver fatto la malattia».

«Dal 25 gennaio non ci sono stati più casi in casa anziani. E nella seconda ondata i casi non sono mica finiti il 25 gennaio. Erano solo passate tre settimane dalla prima dose di vaccino somministrata in casa anziani - ha aggiunto Merlani -. È questo il dato più eloquente della vaccinazione. È peccato avere uno strumento del genere e utilizzarlo poco. Sappiamo che la protezione che dà il vaccino è di almeno 12 mesi. Non aspettate. Ci vuole tempo a prendere appuntamento, bisogna aspettare quattro settimane per la seconda dose e poi due settimane affinché sia efficace».

«Chi in Svizzera si infetta in questi giorni ha grosse probabilità di essersi infettato con la variante Delta». Il medico cantonale ha invitato tutti a vaccinarsi: «Chi si vaccina non rischia un decorso grave. Informatevi, vaccinatevi».

Domande dei giornalisti

Sopra i 55 anni, il 75% della popolazione è vaccinata, stando ai dati forniti dal direttore del DSS. Ma il medico cantonale ha invitato tutti a farlo.

Dai risultati dello studio, emerge che l’11% delle persone con un test positivo degli anticorpi non ha avuto sintomi della COVID-19. Su Nature è appena uscito che «da uno studio è emerso che ci sono marcatori a livello genetico che prevedono che la persona avrà un decorso più grave - ha aggiunto Merlani -. Così come emerge dal gruppo sanguigno».

