Il 5 febbraio test delle sirene d’allarme

Sebbene al giorno d’oggi la popolazione venga allertata tramite notifiche via internet, le sirene acustiche continuano a essere l’elemento principale per dare un allarme alla popolazione. Soprattutto di notte, la «funzione di sveglia» delle sirene resta centrale, poiché la la popolazione deve essere allertata in modo affidabile. A tal fine servono sirene perfettamente funzionanti, così il prossimo 5 febbraio - martedì - si svolgerà in tutta la Svizzera la prova annuale delle sirene.

In Svizzera ci sono circa 5000 sirene fisse per dare l’allarme generale alla popolazione in caso di pericolo. Di queste, circa 600 sono sirene combinate che permettono anche di dare l’allarme acqua. L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) assicura, in collaborazione con i cantoni, i comuni e i gestori degli impianti d’accumulazione, che le sirene siano sempre al passo con i progressi tecnologici e pronte ad essere messe in funzione.

Il 5 febbraio verranno testate sia le sirene utilizzate per dare l’allarme generale, sia quelle per l’allarme acqua. La popolazione non deve adottare misure particolari.

Alle 13.30 le sirene emetteranno il segnale di «allarme generale», un suono modulato e regolare della durata di un minuto. Se necessario, la prova potrà essere ripetuta entro le 14.00. Parallelamente all’allarme generale diffuso tramite le sirene, i cantoni diffonderanno un messaggio d’allarme test anche tramite i canali Alertswiss.

Tra le 14.15 e le 15.00 nelle zone a valle degli impianti d’accumulazione verrà emesso il segnale di «allarme acqua»: dodici suoni continui e gravi in sequenze di 20 secondi a intervalli di 10 secondi.

Cosa fare in caso di allarme effettivo?

Se il segnale «allarme generale» suona in un momento diverso da quello previsto per la prova delle sirene, significa che la popolazione potrebbe trovarsi in pericolo. In questo caso i cittadini minacciati devono ascoltare la radio o informarsi tramite i canali Alertswiss, seguire le istruzioni diramate dalle autorità e informare i vicini.

L’«allarme acqua» segnala un pericolo imminente per la zona a valle di un impianto d’accumulazione. In questo caso la popolazione è esortata ad abbandonare immediatamente la zona minacciata. La popolazione delle zone a rischio viene informata preventivamente con dei promemoria sull’allarme acqua e soprattutto sulle possibili vie di fuga locali.

Maggiori informazioni e regole di comportamento si trovano nel sito dell’UFPP, nel sito Alertswiss e alle pagine Teletext 680 e 681 dei canali SRG-SSR.

Comando a distanza

Insieme ai cantoni e ad altri partner, l’UFPP ha introdotto un sistema di comando a distanza delle sirene, denominato Polyalert. A questo sono collegate tutte le sirene fisse. Negli ultimi anni, Polyalert è stato sviluppato in un sistema centrale per la diffusione dell’allarme e delle informazioni sugli eventi. L’app Alertswiss e il sito web Alertswiss, le emittenti radio della SSR e gli account delle organizzazioni di utenti sono direttamente collegati con Polyalert. In questo modo le autorità possono redigere, registrare e pubblicare le comunicazioni contemporaneamente su più canali.

Di regola, dopo il segnale d’allarme delle sirene, le prime reti delle emittenti radiofoniche SSR (SRF, RTS, RSI) trasmettono un comunicato. Con Alertswiss si amplia la gamma di strumenti nel campo della comunicazione sugli eventi: dopo un evento è infatti possibile diffondere ulteriori informazioni sui medesimi canali e, grazie ai vari livelli di comunicato (allarme, allerta o informazione), si può informare in modo rapido e mirato anche su eventi di minore entità, come ad esempio in caso di inquinamento dell’acqua potabile in un comune, senza attivare contemporaneamente le sirene.

L’app Alertswiss è disponibile gratuitamente per i sistemi Android e iOS e può essere scaricata dal Google Play Store e dall’App Store di Apple.

