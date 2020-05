Sta meglio il bambino ticinese di dieci anni ricoverato in terapia intensiva e trasferito a Losanna a causa del coronavirus. Lo ha affermato stamattina in diretta radiofonica a Modem, su Rete Uno, il consigliere di Stato Raffaele De Rosa, direttore del DSS: «Ho avuto delle informazioni ieri sera e posso dire che il bimbo sta meglio e l’estubazione dovrebbe essere prevista a breve. C’è un segreto medico da mantenere, ma questa è sicuramente una notizia incoraggiante». La notizia del ricovero del ragazzino in cure intensive era stata data venerdì in conferenza stampa dal medico cantonale Gorgio Merlani.