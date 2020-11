Non è stato un vero e proprio assalto come negli scorsi anni, ma anche questo Black Friday ha riservato code più o meno lunghe nei negozi. La giornata dedicata agli sconti è stata l’occasione per molti ticinesi non solo di fare acquisti in vista di Natale, ma anche di vivere qualche ora di normalità, come ci hanno raccontato molti di loro in centro a Lugano.