Il booster, le misure, le incertezze: la Svizzera ora si sente in ritardo

Ritardo nelle decisioni federali sulle somministrazioni della dose di richiamo, misure restrittive arrivate solo qualche giorno fa e comparsa della nuova variante Omicron. Forse si può partire da qui per capire perché ci troviamo nella situazione attuale. I contagi in Ticino hanno toccato ieri un nuovo record: 492 infezioni, il dato più alto dall’inizio della pandemia. Un balzo dei casi è stato rilevato anche in Svizzera, dove sono stati confermati 11.562 contagi, dopo gli 8.167 di mercoledì. «La situazione è preoccupante: abbiamo avuto un incremento notevole negli ultimi giorni e, soprattutto, è difficile stimare quanti di questi casi si tradurranno in ospedalizzazioni», commenta Paolo Bianchi, direttore della Divisione della salute pubblica. Secondo Andreas Cerny, direttore Fondazione Epatocentro...