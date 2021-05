Che le famiglie mafiose abbiano scelto il Ticino come una delle loro basi d’azione oltreconfine è ormai assodato. E domani mattina se ne avrà ulteriore conferma nelle aule del Tribunale penale federale di Bellinzona. Nella capitale è infatti attesa la sentenza su un caso che vede coinvolto un gioielliere luganese accusato di aver riciclato preziosi di provenienza illecita.

Originario di Africo, il piccolo comune della Locride culla di una delle più sanguinose e potenti famiglie di ’ndrangheta, Rocco Morabito è, di fatto, il capo dei broker che gestiscono il traffico di cocaina per i cartelli del Sudamerica.

Per domani è atteso al Tribunale penale federale di Bellinzona il verdetto su un caso di riciclaggio

Cugino del boss Giuseppe Morabito, detto ’u tiradrittu, Rocco Morabito è considerato dagli inquirenti come il vero e proprio re della droga. Dalla fine degli anni Ottanta è stato lui, infatti, a governare il gigantesco passaggio di coca dalle piantagioni sudamericane alle piazze di spaccio italiane ed europee.

I legami di Morabito con i territori lombardi al confine con la Svizzera sono ormai noti e confermati anche in numerose sentenze di vari Tribunali. Non più tardi di un anno fa, il capo della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Milano, Alessandra Dolci, si è spinta a definire Cantù e il Marianese simili a Locri, «un pezzo di Aspromonte in Lombardia, terra di ’ndrangheta, paura e omertà».