In generale, il Governo ticinese concorda «sull’esigenza di incrementare il tasso di vaccinazione», pur ritenendo che «le iniziative promozionali più efficaci siano già state messe in campo e che la popolazione possa già disporre agevolmente di offerte di consulenza e di vaccinazione a bassa soglia». Passando poi in rassegna le varie proposte arrivate da Berna, il Consiglio di Stato appare piuttosto scettico. La settimana nazionale di vaccinazione «può essere condivisa, pur nella consapevolezza che la percezione della popolazione non ancora immunizzata è in parte anche di saturazione rispetto ai messaggi che verrebbero ribaditi». Per questo motivo, «l’azione sarebbe ragionevolmente dovuta cadere nelle settimane scorse». Il Governo chiede poi che l’iniziativa non venga attuata durante le vacanze scolastiche «nell’uno o l’altro Cantone, perché l’attenzione e l’efficacia risulterebbero ulteriormente ridotte». Appare superata anche l’idea delle unità mobili di vaccinazione sul territorio, «un’offerta già implementata nel nostro Cantone» con la campagna «on the road», che ha fruttato una media di 128 vaccinazioni al giorno. «Moltiplicare questa esperienza», scrive il Governo, sarebbe «sproporzionato e ingiustificato». Per la parte di consulenza «occorrerebbe personale altamente personale altamente professionale e formato per sperare di persuadere la popolazione ancora in dubbio». Personale, scrive, «estremamente difficile da reperire». Lo stesso principio vale per i consulenti chiamati a informare la popolazione: «L’informazione individuale attiva in ragione di un consulente ogni 5 mila abitanti, pari a 70 operatori per il Canton Ticino, conoscerebbe il medesimo problema di reperibilità di personale altamente competente in materia, necessario per sperare in un certo successo».