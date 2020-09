«Era un momento speciale quando arrivava: lo sentivi anche dall’altra parte del paese, perché iniziava a suonare il clacson». Lo ricorda una cliente, accorsa nella piazza di Bedigliora per l’arrivo del mitico camion della Migros, tornato a macinare chilometri sulle strade ticinesi dopo 18 anni. Il «negozio ambulante» è posteggiato a bordo strada e risalta per i suoi colori e l’aspetto vintage. Segni del tempo che passa, come le rughe sui visi: da mostrare con orgoglio, perché raccontano la nostra storia e ci vuole una vita per averle (parafrasando la celebre frase dell’attrice Anna Magnani). «Sarebbe bello se tornasse regolarmente, perché i grandi magazzini di oggi sono meno intimi. In più con il camion si possono raggiungere le persone che non hanno la possibilità di spostarsi», spiega l’avventrice. I curiosi scattano foto, qualcuno sta finendo di fare compere. Intanto Ombretta Grandi, che oggi come allora lavora sul camion, inizia a sistemare i cartelloni promozionali sul veicolo. Pronti per la prossima tappa: Arosio. Con la signora Ombretta ripercorriamo un pezzo di storia: «Siamo tornati per i 15 anni dei ‘Nostrani del Ticino’. Abbiamo deciso di far girare nuovamente il camion anche per ritrovare i nostri ‘colleghi’, i produttori locali: prima che nascesse Migros Ticino, nel 1933, i camion arrivavano dalla Svizzera interna a ritirare gli ortaggi proprio dai contadini ticinesi. Da noi non c’erano filiali, i camion passavano dai nostri contadini per poi vendere nei negozi svizzeri (Migros venne fondata nel 1925 da Gottlieb Duttweiler, ndr)». I camion di vendita spensero i motori nel 2002 e dallo scorso 9 settembre (fino al 26 settembre), uno di loro ha ripreso a viaggiare: Mendrisio, Arzo e Bedigliora sono le mete raggiunte fino ad oggi (sotto il programma completo). La domanda è inevitabile: come stanno reagendo i ticinesi? «Bene. La gente si ritrova a vivere l’emozione del camion di vendita che c’era un tempo», racconta Ombretta, non senza sorpresa: «Non mi aspettavo così tanti bambini. Molte giovani mamme che da piccole hanno vissuto questa esperienza, ora vogliono farla scoprire ai loro figli: è qualcosa di eccezionale». Solo un effetto nostalgia dunque? Non sarebbe possibile un ritorno fisso di questi negozi su ruote? La nostra interlocutrice non ha dubbi: «Tutti ci dicono: ‘Che bello, perché non tornate più?’. Ce lo dicono proprio tutti, davvero. Ma ogni cosa ha il suo tempo. Oggi ci sono troppe norme, da quelle igieniche a quelle sulla circolazione, c’è il traffico, ci si lamenta per il rumore. Resta solo un bellissimo ricordo». E non serve troppa fantasia per immaginarsi una macchina del tempo: in questi giorni è un vecchio camion che gira per il Ticino.