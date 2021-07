Chi si addentrerà nella lettura di questo libro, vi troverà innanzitutto degli straordinari esempi di umanità e di coraggio – compreso il coraggio della fragilità – e poi, in forma di intervista o di saggio, le considerazioni di chi la malattia la affronta per professione e altre osservazioni più generali, di natura medica, storica, letteraria e antropologica. Parliamo di Doppio laccio, la nuova iniziativa editoriale di Anna dai Capelli Corti, che dal 2015 favorisce l’incontro e lo scambio tra giovani donne, amabilmente chiamate Anne, confrontate con il tumore al seno, in particolare nel periodo «dopo le cure». Nello specifico, il volume si concentra sulla malatti ai tempi del coronavirus.