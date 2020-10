In Svizzera si stima che centinaia di migliaia di persone abbiano difficoltà a leggere testi complicati. Per questo, negli ultimi anni, sono numerose le iniziative da parte di enti pubblici (come ad esempio il Parlamento svizzero) e privati per l’elaborazione di testi in un «linguaggio semplificato» che rende le informazioni maggiormente comprensibili e accessibili ad un ampio pubblico. La lingua facile rende possibile, in particolare per le persone con difficoltà di lettura, comprendere le informazioni e partecipare alla vita nella società.