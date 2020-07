Durante il lockdown il telelavoro è stato uno strumento molto utilizzato dalle aziende del settore privato così come, fino a maggio, dall’Amministrazione cantonale. In Ticino il tema era già stato affrontato nel 2018, anno nel quale era stato avviato un progetto pilota che aveva coinvolto una sessantina di dipendenti del Cantone e che, fa sapere il Consiglio di Stato in una nota, si è concluso con risultati positivi. Pertanto, il Governo ha approvato il Regolamento sul telelavoro, che entrerà in vigore il 7 agosto 2020 e si applicherà a tutti i collaboratori ad eccezione dei docenti, del personale in formazione e dei dipendenti con un grado di occupazione inferiore al 50 %. In sostanza, il telelavoro potrà essere accordato per al massimo due giorni a settimana in base al grado di occupazione e soltanto ai collaboratori che svolgono un’attività per la quale non è richiesta una presenza fisica continuativa. Modalità, durata e condizioni del telelavoro si baseranno su una autorizzazione che potrà essere disdetta da ambo le parti con preavviso di due mesi. In ogni caso, viene precisato, «non vi è alcun diritto al telelavoro». Il regolamento sarà oggetto di un bilancio dopo il primo anno di applicazione.